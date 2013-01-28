重温稿-台湾货币市场: 短率仍持稳,下周留意月底资金效应

* 下周留意月底资金效应

* 农历年新钞兑换影响周转金部位减少

* 下周短率略有微扬压力

路透台北1月25日 - 台湾银行间短率周五仍持稳.目前短期资金供给大致平稳,不过跨农历年资金供给则较少,下周正逢月底,加以农历年前新钞兑换令银行间周转金部位降低,料下周短率略有走扬压力.

部分交易人士表示,由于银行间农历年前兑换新钞的因素,本地银行间库存现金增加,但周转金部位则降低.下周须留意月底效应,且下周央行存单到期量落点明显不均,其中有三天到期量相当少,皆增添下周资金调度的难度,预期跨年资金短率略有上提压力.

"今天短天期资金持稳,但跨年资金有稍微紧些!"一位银行资金调度人士表示.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日收0.385%.今日区间在0.295-0.45%,上日收0.295-0.42%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.46%,上日为0.388-0.45%,二周拆款的区间则在0.40-0.455%,上日在0.41-0.46%.

**跨年短票利率区间高位微扬**

短票市场方面,票券商指出,农历年关将近,希望客户多成交一个月天期短票,令落点在农历年后的短票利率区间高位微幅上扬,下周适逢月底资金调度压力会增温,预估下周跨农历年的短票利率仍略有微调压力.

今日短票成交以落点农历年后为主,利率落在0.75%-0.76%,区间高位略往上移.而落点在农历年前的短票成交比重偏少,利率则在0.73-0.74%,同于上日.

台湾央行今日共发行3,138.35亿台币存单,若相较存单到期金额3,175.85亿,存单发行余额减37.5亿.

下周存单到期金额共10,144.35亿,分别是周一3,066.45亿,周二53亿,周三117亿,周四34亿以及周五6,873.9亿台币.

拆款中心资料 显示,周五超额准备为62亿台币;累计至周日超额准备为724亿台币,加计前期1%的超额准备为2,203亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率周五大致持稳.时序逐渐接近月底,投信赎回尚不明显,仅有零星案例出现,但进入下周,赎回压力应该会增加,惟料不致令利率上扬.

券商调度人士表示,农历年前的资金需求以企业法人为主,投信端的货币型基金影响较有限,但下周毕竟是月底,还是会有例行性的资金需求;但以目前市场资金仍充沛判断,月底效应尚不至于对利率产生影响.

"下周资金当然会变紧,但我们不打算上调."一大型券商交易员说.

另一券商调度人士则称,今日资金需求尚不明显,投信与银行仍在找券,下周起虽然会陆续出现赎回压力,但不致对资金调度产生太大影响.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,部分至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,少数在0.81%与0.78%.