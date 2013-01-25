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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 20:29 BJT

美股盘前: 宝洁股价上涨2.2%,此前公布第二季度财报及财测

路透纽约1月25日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五盘前股价上涨2.2%,至72美元,此前该公司公布第二季度财报及财测.(完)
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