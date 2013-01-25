表格: 美国1月17日止当周农作物出口销售报告--USDA

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透华盛顿1月25日 - 美国农业部(USDA)周五公布1月17日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 572.5 75.0 647.5 587.2 75.0 20,412.6 21,147.0
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.7 82.7
玉米 138.4 51.3 189.7 169.4 52.0 13,300.6 26,710.9
高粱 6.8 0.0 6.8 6.8 0.0 920.6 562.9
大豆 383.2 595.0 978.2 463.2 595.0 33,016.4 26,010.8
豆粕 218.0 0.0 218.0 227.5 0.0 6,394.7 4,485.7
豆油 26.3 0.0 26.3 33.8 0.0 713.2 192.7
皮马棉 20.7 0.0 20.7 20.7 0.0 529.7 478.8
陆地棉 213.6 29.7 243.3 237.4 29.7 9,363.9 10,162.3
稻米 39.8 0.1 39.9 43.8 0.1 2,014.8 1,764.9
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(编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月10日当周 4月14日(五) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.1% 1230 美