表格:美国12月新屋销售较前月回落7.3%,年率为36.9万户

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透1月25日 - 美国商务部周五公布,12月新屋销售年率为36.9万户,预估为38.5万户,11月修正后为39.8万户(前值为37.7万户).
美国2012年新屋销售年率增长19.9%,至36.7万户,为2009年以来最高,2011年为30.6万户. 经季节因素调整后的12月新屋销售数据如下(单位为千户):
变动率% 12月 11月 11月前值 10月 10月前值 2011年12月 总户数 -7.3 369 398 377 364 361 339 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 母红; 审校 李军)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月10日当周 4月14日(五) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.1% 1230 美