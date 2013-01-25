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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 23:06 BJT

表格:美国12月新屋销售较前月回落7.3%,年率为36.9万户

路透1月25日 - 美国商务部周五公布,12月新屋销售年率为36.9万户,预估为38.5万户,11月修正后为39.8万户(前值为37.7万户).

美国2012年新屋销售年率增长19.9%,至36.7万户,为2009年以来最高,2011年为30.6万户. 经季节因素调整后的12月新屋销售数据如下(单位为千户):

变动率% 12月 11月 11月前值 10月 10月前值 2011年12月 总户数 -7.3 369 398 377 364 361 339　(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 母红; 审校 李军)
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