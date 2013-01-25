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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 23:18 BJT

美国热股: 星巴克早盘扬升逾4%,美亚市场营收超预估抵消意外成本影响

路透1月25日 - 星巴克 公布美国和亚洲市场营收高于预期,抵消了包括飓风桑迪过后所带来清理费用在内的意外成本.

星巴克周五早盘劲扬4.43%,报56.99美元.(完)
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