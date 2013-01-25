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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 23:22 BJT

美国热股: 微软上涨,之前公布季度获利小幅下滑

路透1月25日 - 全球最大软件公司微软 季度获利小幅下滑,Office软件在新版推出前销售放缓,抵消了其新视窗(Windows)8操作系统上市后稳健但平淡的开局影响..

微软周五早盘上涨1.30%,报27.99美元.(完)
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