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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 23:30 BJT

美国热股: 霍尼韦尔四季度获利超预期,股价盘初微跌

路透1月25日 - 霍尼韦尔 第四季度获利略超过华尔街预期,反映出该公司面临销售成长乏力之时为提高利润率所作的努力.

霍尼韦尔周五微跌0.03%,报68.22美元.(完)
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