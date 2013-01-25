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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 23:37 BJT

美国热股: 孩之宝重挫近4%,假日季需求低迷令第四季营收预测逊于预期

路透1月25日 - 孩之宝 预计第四季营收料在12.8亿美元,远低于分析师预期,受累于美国和部分国际市场的假日季需求不及预估.

孩之宝周五早盘下挫3.90%,报36.96美元.(完)
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