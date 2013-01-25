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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 23:43 BJT

美国热股: 思科向贝尔金出售家用网络业务,股价早盘微涨

路透1月25日 - 思科(Cisco System) 将旗下家用网络业务出售给贝尔金(Belkin),这是思科退出消费者业务的最新举措.

思科周五早盘上涨0.76%,报21.18美元.(完)
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