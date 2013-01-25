金属期市: 期铜回吐涨幅并最终收低,铜产量上升消息盖过经济复苏的影响

* ECB德拉吉预计欧元区将在今年复苏

* 经济前景改善提振股市和原油

* 美国新屋销售下降,但楼市复苏仍在轨道上

路透伦敦1月26日 - 期铜价格周五下跌,之前有关全球第三大铜矿商产量增加的报导,抵消了疲弱美元以及美国、欧洲和中国传来复苏迹象对市场产生的提振.

数据显示美国12月新屋销售下降,亦打压期铜,尽管看似楼市依然在复原.

Anglo American 旗下智利Collahuasi铜矿产量同比上升2%至172,900吨,增幅高于预期.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜逆转稍早涨势,收报8,030美元,盘中一度接近两周高位.上日收在8,095.5美元.

"日内交投波动非常剧烈,不过并没有崩盘的迹象,因此我们有理由对第一季表现持乐观看法，"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs称.

"基本金属的表现逊于股票市场.今年开局整体上冒险情绪很强,股市因此受益较多.相比较而言,基本金属的涨势要温和许多,所以其有可能会迎头赶上."

今年迄今铜陷入每吨7,920-8,250美元的波动区间,1月稍早时曾涨至两个半月高位.

年初到现在,标准普尔500指数 已经上涨超过5%,LME指标期铜涨幅则在2%左右.

"投资者对于基本金属的信心依然不温不火,人们都在关注中国春节后情况会如何发展,这是市场表现的关键所在,"巴克莱在一份研究报告中表示.

中国市场将在2月11-15日适逢春节假期休市.

巴克莱亦表示,中国12月金属数据持续表明金属进口呈现缩窄趋势,而国内金属生产强劲.

"金属价格在前周基本上处于区间波动,因为宏观和微观因素的拉锯一直在限制市场朝某一方向有长时间的发展."

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉亦预计欧元区经济将在今年稍晚复苏,并表示金融市场改善尚未渗透到整体经济.

欧元区经济前景改善帮助提振股市和原油价格,欧元兑美元也延续涨势.

"欧洲、美国和最为重要的中国数据都在改善,例如昨日公布的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值稳步好转,"澳新银行分析师Nick Trevethan表示.

"中国新年后的第二季度,预计市场将会有所上涨.今年下半年需求料开始加速--不过在那之前,未来三周的市场仍将处于区间交投."

三个月期铝 收在每吨2,046美元,周四收在2,076美元.三个月期锡 收在24,700美元,周四最后买入价报24,625美元,.

期锌 收于2,080美元,周四最后买入价报2,089美元.期铅 收报2,355美元,上日报2,403美元.三个月期镍 收盘时未成交,最新买入价报每吨17,380美元.上日报17,390美元.

以下为1712GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 364.25 -2.55 -0.70 365.25 -0.27 LME期铝 2049.50 -26.50 -1.28 2073.00 -1.13 LME期铜 8028.25 -67.25 -0.83 7931.00 1.23 LME期铅 2363.00 -40.00 -1.66 2330.00 1.42 LME期镍 17347.00 -43.00 -0.25 17060.00 1.68 LME期锡 24700.00 250.00 +1.02 23400.00 5.56 LME期锌 2080.25 27.25 +1.33 2080.00 0.01 上海期铝 15225.00 -5.00 -0.03 15435.00 -1.36 上海期铜 58640.00 210.00 +0.36 57690.00 1.65 上海期锌 15635.00 165.00 +1.07 15625.00 0.06 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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