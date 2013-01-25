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市场报道 | 2013年 1月 26日 星期六 06:45 BJT

美股盘后:Transocean上扬2.5%,因股东伊坎建议派发每股4美元股息

路透1月25日 - Transocean Ltd 股价周五盘后大涨2.5%,之前该公司股东美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)希望该公司派发每股4美元股息,否则他将在下次年度股东大会上自己提议.
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