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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 07:06 BJT

重温稿-纽约汇市: 欧元兑美元上涨,受欧元区银行业体系展示复苏迹象带动

今日       上日       当日     今年以来    2012年
                                收市价     收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3460     1.3374      +0.64      +2.02     1.3194
 美元/日圆                         90.90      90.33      +0.63      +4.80      86.74
 欧元/日圆                        122.40     120.80      +1.32      +6.95     114.45
 美元/瑞郎                        0.9260     0.9289      -0.31      +1.15     0.9155
 英镑/美元                        1.5801     1.5788      +0.08      -2.77     1.6251
 美元/加元                        1.0056     1.0024      +0.32      +1.36     0.9921
 澳元/美元                        1.0422     1.0450      -0.27      +0.28     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2468     1.2425      +0.35      +3.25     1.2075
 欧元/英镑                        0.8513     0.8468      +0.53      +4.92     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8370     0.8377      -0.08      +1.05     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.5217     5.5250      -0.06      -0.74     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.4339     7.3957      +0.52      +1.28     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4496     6.4880      -0.59      -0.75     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6910     8.6798      +0.13      +1.32     8.5777
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
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