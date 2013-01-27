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亚洲 | 2013年 1月 27日 星期日 10:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 56.59       -0.07       -0.12     1500755
 搜狐                                 49.29       -0.97       -1.93      748166
 网易                                 46.88       +1.67       +3.69     1042545
 百度                                108.01       +0.09       +0.08     2864955
 亚信科技                             10.87       -0.13       -1.18      168629
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         17.75       -0.06       -0.34     2086833
 联电                                  1.94       -0.02       -1.02      545436
 日月光                                4.22       +0.02       +0.48      294570
 硅品精密                              5.19       +0.00       +0.00      568161
 和信超媒体                            0.97       -0.01       -1.02       20934
 友达                                  4.04       +0.04       +1.00      495769
 中华电信                             32.38       -0.31       -0.95       38233
 台湾国际航电                         38.77       +0.18       +0.47     1067803
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             53.81       -1.34       -2.43      341870
 中国联通                             15.62       -0.36       -2.25      184437
 中国电信                             53.95       -0.82       -1.50       27571
 中芯国际                              3.04       -0.03       -0.98       81405
 电讯盈科                              4.28       -0.05       -1.15        1009
 
 (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
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