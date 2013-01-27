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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 06:33 BJT

****日韩经济指标预测--1月28日-2月4日****

路透1月28日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
   
  1月28日当周
     
 1月28日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 1月29日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                        12月             --      盈余66.6
 2350      日本零售销售(较上年同期)                     12月          +0.3%         +1.3%
 
 1月30日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本工业生产                              12月初值          +4.5%         -1.4%
              工业生产一个月预估                         12月             --         +6.7%
              工业生产两个月预估                                          --         +2.4%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周             --       卖超352
           外资投资日本股市(亿日圆)                                       --     买超1,962
 2300      韩国工业生产(较上年同期)                     12月              --         +2.9%
                     (较前月)                                             --         +2.3%
              服务业产出(较前月)                                          --         +0.8%
 
 1月31日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本建筑订单(较上年同期)                      12月             --         -2.1%
 0500      日本房屋开工(较上年同期)                      12月         +13.5%        +10.3%
 2300      韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                1月             --         +0.2%
                               (较上年同期)                               --         +1.4%
 2330      日本所有家庭支出(较上年同期)                  12月          -0.3%         +0.2%
                        (较前月)                                      -0.6%         -0.1%
 2330      日本求才求职比                               12月           0.80          0.80
 2330      日本失业率                                   12月           4.1%          4.1%
 
 2月1日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0000      韩国出口(较上年同期)                       1月初值             --         -5.7%
              进口(较上年同期)                                            --         -5.2%
              贸易收支(亿美元)                                            --      顺差19.2
 
  2月4日当周
 2月4日(一)
 暂无重要经济数据公布
    (完)
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