日韩经济指标预测--1月28日-2月4日****

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透1月28日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 1月28日当周 1月28日(一) 暂无重要经济数据公布 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 12月 -- 盈余66.6 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +0.3% +1.3% 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本工业生产 12月初值 +4.5% -1.4% 工业生产一个月预估 12月 -- +6.7% 工业生产两个月预估 -- +2.4% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超352 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,962 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- +2.9% (较前月) -- +2.3% 服务业产出(较前月) -- +0.8% 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- -2.1% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 12月 +13.5% +10.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -0.3% +0.2% (较前月) -0.6% -0.1% 2330 日本求才求职比 12月 0.80 0.80 2330 日本失业率 12月 4.1% 4.1% 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 -- -5.7% 进口(较上年同期) -- -5.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差19.2 2月4日当周 2月4日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。