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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 06:40 BJT

全球外汇市场1月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月28日(一)

0800 - 英国1月HALIFAX房价指数

0830 - 瑞典12月家庭贷款成长、12月零售销售、12月贸易收支

0900 - 欧元区1月M3货供额

0900 - 意大利1月消费者信心、12月薪资增长

1330 - 美国12月耐久财、芝加哥联邦储备银行12月中西部制造业指数

1500 - 美国12月成屋待完成销售

-- - 美国12月建筑许可修正值 (完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李婷仪; 审校 张涛)
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