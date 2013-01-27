澳新经济指标预测--1月28日-2月4日****

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透1月28日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月28日当周 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月 12月 逆差1.1 逆差7 度) (年度) 逆差18.8 逆差14.6 进口(亿新西兰元) 40.7 45.1 出口(亿新西兰元) 40.5 38.1 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 12月 -- 负5 企业信心指数 -- 负9 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -5.4% 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2000 新西兰央行利率决议 2.5% 2.5% 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲民间信贷(较上月) 12月 +0.2% 持平 0030 澳洲房屋贷款(较上月) 12月 -- +0.4% 0030 澳洲出口物价(较前季) 第四季 -1.5% -6.4% 进口物价(较前季) +0.5% -2.4% 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前 第四季 +0.4% +0.6% 季) (较上年同期) +1.3% +1.1% 2月4日当周 2月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 -- +0.4% 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可 12月 -- +2.9% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 1月 -- -0.4% 网络招聘广告(较前月) -- -3.9% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.5% 劳工成本指数(前上年同期) 第四季 +1.9% +2.1% (完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。