欧洲经济指标预测--1月28日-2月4日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月28日当周 1月28日-2月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.3% 三个月房价指数(较上年同期) 截至1月 -- -0.3% 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 1月 86.0 85.7 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 +3.9% +3.8% 欧元区民间贷款 -0.7% -0.8% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.4% 1000 意大利薪资(较上月) 12月 -- +0.10% 意大利薪资(较上年同期) -- +1.6% 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 5.7 5.6 0700 德国进口物价(较上月) 12月 +0.1% 持平 进口物价(较上年同期) +0.9% +1.1% 0745 法国消费者信心指数 1月 86 86 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS消费指标 12月 -- 1.23 0800 瑞士KOF领先指标 1月 1.16 1.28 0900 意大利企业信心指数 1月 89.5 88.9 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加2 增加1 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加5 减少2 抵押贷款批准件数(千件) 54.5 54.0 M4货供额(较前月) -- -0.20% 1000 欧元区企业景气指数 1月 负1 负1.12 经济景气指数 88.2 87.0 工业景气指数 负13.5 负14.4 服务业景气指数 负9.1 负9.8 消费者信心指数 负23.9 负26.5 消费者通胀预期指数 -- 23.5 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 - - 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月初值 -0.5% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.0% - - 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.4% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.1% 0001 英国GfK消费者信心指数 1月 负29 负29 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 1月 +0.2% -0.1% Nationwide房价指数(较上年同期) -0.3% -1.0% 0700 德国实质零售销售(较上月) 12月 -0.1% +1.2% 实质零售销售(较上年同期) -1.6% -0.9% 0745 法国消费者支出 12月 +0.2% +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.5% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 增加0.8 增加0.3 未经季节调整失业人数(万人) 320 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.2 0900 意大利PPI(较前月) 12月 持平 -0.1% (较上年同期) -- +2.0% 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 50.5 49.5 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 47.4 46.7 0848 法国Markit制造业PMI 1月 42.9 42.9 0853 德国Markit/BME制造业PMI 1月 48.8 48.8 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 47.5 47.5 0900 意大利失业率 12月 11.2% 11.1% 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 51.0 51.4 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年 1月初值 +2.2% +2.2% 同期) 1000 欧元区失业率 12月 11.9% 11.8% * 2月4日当周 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 负7.0 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 48.7 1000 欧元区PPI(较上月) 12月 -- -0.2% 欧元区PPI(较上年同期) -- +2.1% (完)