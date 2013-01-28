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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 08:07 BJT

****欧洲经济指标预测--1月28日-2月4日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    * 1月28日当周

 1月28日-2月8日
 GMT时间  经济指标/活动                            公布时段      预估值       前值
 0800     英国Halifax房价指数(较前月)                1月           --        +1.3%
                    三个月房价指数(较上年同期)     截至1月         --        -0.3%
 
 1月28日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0900     意大利消费者信心指数                        1月          86.0        85.7
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)                  12月        +3.9%       +3.8%
          欧元区民间贷款                                          -0.7%       -0.8%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                            --        +3.4%
 1000     意大利薪资(较上月)                          12月          --        +0.10%
          意大利薪资(较上年同期)                                    --        +1.6%
 
 1月29日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     德国Gfk消费者信心指数                       2月          5.7         5.6
 0700     德国进口物价(较上月)                        12月        +0.1%        持平
             进口物价(较上年同期)                                 +0.9%       +1.1%
 0745     法国消费者信心指数                          1月           86          86
 
 1月30日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     瑞士UBS消费指标                             12月          --         1.23
 0800     瑞士KOF领先指标                             1月          1.16        1.28
 0900     意大利企业信心指数                          1月          89.5        88.9
 0930     英国消费者信贷(亿英镑)                      12月        增加2       增加1
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                             增加5       减少2
             抵押贷款批准件数(千件)                                54.5        54.0
             M4货供额(较前月)                                       --        -0.20%
 1000     欧元区企业景气指数                          1月          负1        负1.12
               经济景气指数                                        88.2        87.0
               工业景气指数                                       负13.5      负14.4
               服务业景气指数                                     负9.1       负9.8
               消费者信心指数                                     负23.9      负26.5
               消费者通胀预期指数                                   --         23.5
 
 1月31日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 - -      德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      1月初值       -0.5%       +0.9%
                               (较上年同期)                       +2.0%       +2.0%
 - -      德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           1月初值       -0.4%       +0.9%
                           (较上年同期)                           +2.0%       +2.1%
 0001     英国GfK消费者信心指数                       1月          负29        负29
 0700     英国Nationwide房价指数(较上月)              1月         +0.2%       -0.1%
             Nationwide房价指数(较上年同期)                       -0.3%       -1.0%
 0700     德国实质零售销售(较上月)                    12月        -0.1%       +1.2%
             实质零售销售(较上年同期)                             -1.6%       -0.9%
 0745     法国消费者支出                              12月        +0.2%       +0.2%
 0745     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             12月        -0.2%       -0.5%
 0855     德国经季节调整失业人数变化(万人)            1月        增加0.8     增加0.3
             未经季节调整失业人数(万人)                            320         280
             经季节调整失业率                                      6.9%        6.9%
             经季节调整失业人数(万人)                               --        294.2
 0900     意大利PPI(较前月)                           12月         持平       -0.1%
               (较上年同期)                                         --        +2.0%
  
 2月1日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0830     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)              1月          50.5        49.5
 0843     意大利Markit/ADACI制造业PMI                 1月          47.4        46.7
 0848     法国Markit制造业PMI                         1月          42.9        42.9
 0853     德国Markit/BME制造业PMI                     1月          48.8        48.8
 0858     欧元区Markit制造业PMI                       1月          47.5        47.5
 0900     意大利失业率                                12月        11.2%       11.1%
 0928     英国Markit/CIPS制造业PMI                    1月          51.0        51.4
 1000     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年     1月初值       +2.2%       +2.2%
          同期)                                                             
 1000     欧元区失业率                                12月        11.9%       11.8%
 
    * 2月4日当周


 2月4日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0930     欧元区Sentix投资者信心指数                  2月           --        负7.0
 0930     英国Markit/CIPS建筑业PMI                    1月           --         48.7
 1000     欧元区PPI(较上月)                           12月          --        -0.2%
          欧元区PPI(较上年同期)                                     --        +2.1%
 (完)
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