欧洲经济指标预测--1月28日-2月4日****

标题新闻：加拿大3月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为61.1，未经调整为67.6
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月28日当周 1月28日-2月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.3% 三个月房价指数(较上年同期) 截至1月 -- -0.3% 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 1月 86.0 85.7 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 +3.9% +3.8% 欧元区民间贷款 -0.7% -0.8% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.4% 1000 意大利薪资(较上月) 12月 -- +0.10% 意大利薪资(较上年同期) -- +1.6% 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 5.7 5.6 0700 德国进口物价(较上月) 12月 +0.1% 持平 进口物价(较上年同期) +0.9% +1.1% 0745 法国消费者信心指数 1月 86 86 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS消费指标 12月 -- 1.23 0800 瑞士KOF领先指标 1月 1.16 1.28 0900 意大利企业信心指数 1月 89.5 88.9 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加2 增加1 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加5 减少2 抵押贷款批准件数(千件) 54.5 54.0 M4货供额(较前月) -- -0.20% 1000 欧元区企业景气指数 1月 负1 负1.12 经济景气指数 88.2 87.0 工业景气指数 负13.5 负14.4 服务业景气指数 负9.1 负9.8 消费者信心指数 负23.9 负26.5 消费者通胀预期指数 -- 23.5 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 - - 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月初值 -0.5% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.0% - - 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.4% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.1% 0001 英国GfK消费者信心指数 1月 负29 负29 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 1月 +0.2% -0.1% Nationwide房价指数(较上年同期) -0.3% -1.0% 0700 德国实质零售销售(较上月) 12月 -0.1% +1.2% 实质零售销售(较上年同期) -1.6% -0.9% 0745 法国消费者支出 12月 +0.2% +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.5% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 增加0.8 增加0.3 未经季节调整失业人数(万人) 320 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.2 0900 意大利PPI(较前月) 12月 持平 -0.1% (较上年同期) -- +2.0% 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 50.5 49.5 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 47.4 46.7 0848 法国Markit制造业PMI 1月 42.9 42.9 0853 德国Markit/BME制造业PMI 1月 48.8 48.8 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 47.5 47.5 0900 意大利失业率 12月 11.2% 11.1% 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 51.0 51.4 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年 1月初值 +2.2% +2.2% 同期) 1000 欧元区失业率 12月 11.9% 11.8% * 2月4日当周 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 负7.0 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 48.7 1000 欧元区PPI(较上月) 12月 -- -0.2% 欧元区PPI(较上年同期) -- +2.1% (完)
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路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)