《中国报摘》--中国证券报1月28日

* 头版头条:

--中国央行副行长潘功胜表示,从2013年开始,央行不仅发布整个国家融资规模,还将公布分地区融资规模总量.目前社会融资仍高度依赖银行,以间接融资为主体持续满足经济发展需求的模式难以持续,建立合理均衡的社会融资结构是未来金融业改革重要内容,以优化融资结构引领经济转型.

* 其他:

--中国投资有限公司董事长楼继伟表示,中国应减少经济短期刺激,通过改善供给的方式来保证经济持续增长;抓住外部市场内需增长带来的投资机会,而非仅仅关注大宗商品.

--经济学家厉以宁表示,收入分配制度改革应以初次分配为重点,打破行业垄断,保护农民的财产性收入,让农民成为清晰的产权主体,发挥工会力量促进劳资地位平等,鼓励低收入人群自主创业.

--国家信息中心宏观政策动向课题组撰文指出,可以预期,2013年会在以下几个方面推进城镇化:优化城市空间布局和规模结构,着力提升城镇化质量和水平,逐步实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖;总结全国城镇发展改革试点经验,加快户籍制度改革,完善土地管理制度,抓紧研究制定有序推进农业转移人口市民化的政策措施;引导和规范新城、新区健康发展等.

--超日太阳 上市保荐机构及公司债受托管理人中信建投证券回应称,超日债是以高风险高收益的定价原则发行,符合发债条件.作为超日公司债的受托管理人,未来将继续充分履行相关职责,继续保障超日债持有人的利益.

--中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示,中国央行对人民币的国际化采取市场化取向,没有刻意地支持或提倡它.他还认为,现在人民币汇率已比较接近平衡水平.

--万科 董事长王石表示,中国房地产市场的确存在泡沫,但并未到泡沫非破灭不可的程度.

--龙源电力 总经理谢长军表示,不出意外,龙源电力2014年将超越西班牙Iberdrola Renovables公司,成为全球最大风电运营商.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)