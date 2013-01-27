《中国报摘》--中国证券报1月28日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 头版头条:
--中国央行副行长潘功胜表示,从2013年开始,央行不仅发布整个国家融资规模,还将公布分地区融资规模总量.目前社会融资仍高度依赖银行,以间接融资为主体持续满足经济发展需求的模式难以持续,建立合理均衡的社会融资结构是未来金融业改革重要内容,以优化融资结构引领经济转型.
* 其他:
--中国投资有限公司董事长楼继伟表示,中国应减少经济短期刺激,通过改善供给的方式来保证经济持续增长;抓住外部市场内需增长带来的投资机会,而非仅仅关注大宗商品.
--经济学家厉以宁表示,收入分配制度改革应以初次分配为重点,打破行业垄断,保护农民的财产性收入,让农民成为清晰的产权主体,发挥工会力量促进劳资地位平等,鼓励低收入人群自主创业.
--国家信息中心宏观政策动向课题组撰文指出,可以预期,2013年会在以下几个方面推进城镇化:优化城市空间布局和规模结构,着力提升城镇化质量和水平,逐步实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖;总结全国城镇发展改革试点经验,加快户籍制度改革,完善土地管理制度,抓紧研究制定有序推进农业转移人口市民化的政策措施;引导和规范新城、新区健康发展等.
--超日太阳 上市保荐机构及公司债受托管理人中信建投证券回应称,超日债是以高风险高收益的定价原则发行,符合发债条件.作为超日公司债的受托管理人,未来将继续充分履行相关职责,继续保障超日债持有人的利益.
--中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示,中国央行对人民币的国际化采取市场化取向,没有刻意地支持或提倡它.他还认为,现在人民币汇率已比较接近平衡水平.
--万科 董事长王石表示,中国房地产市场的确存在泡沫,但并未到泡沫非破灭不可的程度.
--龙源电力 总经理谢长军表示,不出意外,龙源电力2014年将超越西班牙Iberdrola Renovables公司,成为全球最大风电运营商.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。