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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 08:12 BJT

两岸金融: 首次证券平台会议周二举行,讨论市场开放--金管会

路透台北1月28日 - 台湾金融监督管理委员会周日宣布,两岸首次的证券期货监理合作会议(金证会)将于周二(29日)举行,双方将就市场开放议题及陆资企业至台湾上市(T股)等议题进行意见交流.

金管会新闻稿指出,大陆证监会主席郭树清等将于周一抵达台湾,并在周三离台.周二的会议将由台湾金管会主委陈裕璋及郭树清共同主持.

此前陈裕璋即对外表示,金证会可望在今年第一季召开.

台湾证券业者对此期待已久,双方会议结论可望加速彼此资本市场的发展,并扩大证券及期货业者业务范围.(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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