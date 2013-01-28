两岸金融: 首次证券平台会议周二举行,讨论市场开放--金管会

路透台北1月28日 - 台湾金融监督管理委员会周日宣布,两岸首次的证券期货监理合作会议(金证会)将于周二(29日)举行,双方将就市场开放议题及陆资企业至台湾上市(T股)等议题进行意见交流.

金管会新闻稿指出,大陆证监会主席郭树清等将于周一抵达台湾,并在周三离台.周二的会议将由台湾金管会主委陈裕璋及郭树清共同主持.

此前陈裕璋即对外表示,金证会可望在今年第一季召开.