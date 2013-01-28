两岸金融: 首次证券平台会议周二举行,讨论市场开放--金管会

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透台北1月28日 - 台湾金融监督管理委员会周日宣布,两岸首次的证券期货监理合作会议(金证会)将于周二(29日)举行,双方将就市场开放议题及陆资企业至台湾上市(T股)等议题进行意见交流.
金管会新闻稿指出,大陆证监会主席郭树清等将于周一抵达台湾,并在周三离台.周二的会议将由台湾金管会主委陈裕璋及郭树清共同主持.
此前陈裕璋即对外表示,金证会可望在今年第一季召开.
台湾证券业者对此期待已久,双方会议结论可望加速彼此资本市场的发展,并扩大证券及期货业者业务范围.(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。