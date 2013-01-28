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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 08:07 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月28日

(重发以修正标题日期)
    路透香港1月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较
.(1美元=7.7543港元 )
    
    美国股市周五上涨,道琼工业指数 收涨70.65点,或0.51%,至13,895.98点,标准普尔500指
数逾五年来首次收在1,500点上方,因宝洁(宝硷,P&G)等美国企业季报强劲扶助该指数延展升势至第
八天. 

                                                                                      
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       205.590    0.29      65054            15.942       0.77
 中国铝业                      12.200   -3.02      68330             3.784       0.11
 中国移动                      53.810   -2.43     341870            83.452      -0.65
 中国人寿                      50.090   -2.89     104965            25.894       0.95
 中石油                       143.030   -0.72      23490            11.091       0.46
 中石化                       121.340    1.51      34169             9.409      -0.33
 汇丰控股                      56.330    1.53     261362            87.360       0.99
 中电信                        53.950   -1.50      27571             4.183      -0.16
 中国联通                      15.620   -2.25     184437            12.112      -1.04
 兖州煤业                      16.930   -2.76     137240            13.128      -0.24
 华能国际                      37.290    0.43      17863             7.229      -0.56
 南方航空                      29.560    1.09       6719             4.584      -0.12
 东方航空                      22.520   -3.06       3672             1.746     -50.53
 中芯国际                       3.040   -0.98      81405             0.471      -2.79
 (完)

 (整理 梁慧仪)
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