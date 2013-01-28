重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月28日

(重发以修正标题日期) 路透香港1月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较 .(1美元=7.7543港元 ) 美国股市周五上涨,道琼工业指数 收涨70.65点,或0.51%,至13,895.98点,标准普尔500指 数逾五年来首次收在1,500点上方,因宝洁(宝硷,P&G)等美国企业季报强劲扶助该指数延展升势至第 八天. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 205.590 0.29 65054 15.942 0.77 中国铝业 12.200 -3.02 68330 3.784 0.11 中国移动 53.810 -2.43 341870 83.452 -0.65 中国人寿 50.090 -2.89 104965 25.894 0.95 中石油 143.030 -0.72 23490 11.091 0.46 中石化 121.340 1.51 34169 9.409 -0.33 汇丰控股 56.330 1.53 261362 87.360 0.99 中电信 53.950 -1.50 27571 4.183 -0.16 中国联通 15.620 -2.25 184437 12.112 -1.04 兖州煤业 16.930 -2.76 137240 13.128 -0.24 华能国际 37.290 0.43 17863 7.229 -0.56 南方航空 29.560 1.09 6719 4.584 -0.12 东方航空 22.520 -3.06 3672 1.746 -50.53 中芯国际 3.040 -0.98 81405 0.471 -2.79 (完) (整理 梁慧仪)