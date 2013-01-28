《香港重要政经日程》--1月28日-2月1日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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==================今日重要政经消息=====================
1月28日（周一）
-- 天然乳品 公布中期业绩.
-- 英裘控股 公布第三季度业绩.
--11:00 正道集团 股东特别大会.
--10:00 珠江轮胎 股东特别大会.
--10:00 冠捷科技 股东特别大会.
--15:00 摩根大通2013年投资者信心指数和全球市场前景展望报告会.
==================近期重要政经消息======================
1月29日(周二)
-- 岁宝百货 公布中期业绩.
--15:30 文化地标投资 股东特别大会.
--10:30 星狮地产 年度周年股东大会.
1月30日(周三)
-- 惠誉评级举办2013年全球主权信用发布会.
-- 财华社集团 发布第三季度业绩.
-- 成报传媒 发布第三季度业绩.
-- 奥亮集团 业绩发布会.
--9:00 鞍钢股份 股东特别大会.
--11:00 英皇证券 股东周年大会.
--10:30 研祥智能 股东特别大会.
*--14:15 罗兵咸永道收购合并市场回顾与展望记者会.
--15:00 鸿兴印刷 股东特别大会.
--15:00 岁宝百货 股东周年大会.
--16:00 野马国际 股东特别大会.
*--17:20 中海油 发表2013年策略展望记者会.
--18:15 联想集团 第三季度业绩媒体网络直播.
*1月31日(周四)
-- 金管局公布12月份M-3货币供应.
-- 公布12月份零售销售数字.
-- 中铝矿业 首日挂牌.
-- 佳讯控股 公布中期业绩.
-- 中国投融资 股东特别大会.
--11:00 庄胜百货 股东特别大会.
--11:00 五菱汽车 股东特别大会.
--14:30 恒隆地产 、恒隆集团 公布全年业绩记者会.
*2月1日(周五)
--汉港房地产 公布第三季度业绩.
--09:00 宝源控股 股东特别大会.
--09:00 中煤 在中国举行股东特别大会.
--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会.
--14:00 东江环保 在中国股东特别大会.
--15:00 兴胜创建 股东特别大会.
--15:00 万邦投资 股东周年大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 梁慧仪)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。