金砖国家: 1月25日股汇市收盘纵览

路透1月28日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月25日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.29%,报1,069.12点.

中国股市:沪综指收盘小幅下跌,但交投萎缩明显.分析师指出,尽管银行股等前期领涨板块继续有获利回吐压力,但因国内基本面和政策面并没有变化,大家对未来仍有信心,因此今日获利抛压并不太大,大盘维持强势调整格局.沪综指 收报2,291.304点,跌11.294点或0.49%;本周累计下跌1.1%;上海A股今日成交额798亿元人民币,较上日1,348亿元减少四成.

香港股市:跌至一周多以来最低位,受到中国联通及李宁股价重挫的拖累.恒生指数 收低0.1%至23,580.4点,为1月17日以来最低收位.本周下跌0.1%.恒生国企 下跌.8%,周线跌0.9%.

中国汇市:人民币兑美元即期 周五随中间价小幅走弱.交易人士反映客盘仍以结汇为多,人民币走贬面临较大阻力,同时因成交价贴近涨停位,令多空双方操作意愿都不强,市场在寡淡交投中维持窄幅振荡.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,050点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3255元. ========================================================================================

印度股市:录得近两周以来最大单日百分比涨幅,印度国家银行(SBI) 等利率敏感类股上涨,因预期该国央行1月28日当周将放宽货币政策.指标BSE指数 上升0.9%,或179.75点,收报20,103.53点,创下1月14日以来最大单日涨幅.该指数该本周收高0.32%,为三周以来第二周上涨.

印度汇市:适逢假期休市. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,618.840点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.69%至857.58点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.14%至30.0325,卢布兑欧元 下跌0.62%,报40.4475. ========================================================================================

巴西股市:适逢假期休市.

巴西汇市:雷亚尔/美元 收平,报2.0305.因适逢假期,交投极为清淡. ========================================================================================

南非股市:从纪录高位回落,小幅收低,AngloGold 等黄金生产商股价下跌,因投资者对黄金避险价值的信心减退.综合指数 收低0.16%,报40,538.96点,上日收在历史新高.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.24%,报36,064.38点.