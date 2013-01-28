《台湾报摘》--工商时报1月28日

--金管会将严格控制寿险公司配息,金管会预计近期发函各寿险公司,要求今年订定股利政策时,若要发放现金股息,须事先送审,其中包含金控旗下寿险子公司,影响所及,寿险大股东如想拿到现金股利,须先过金管会这关.

--中央银行将设人民币总量管制,消息人士透露,为避免国内人民币热潮"HIGH过头",央行基于外汇存底战略考量,将采动态调节,对人民币在台湾的存款进行"总量管制","底限将画在央行外汇存底的1/10",以去年底外汇存底余额约4,031亿美元推估,约2,500亿人民币.