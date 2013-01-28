《台湾报摘》--工商时报1月28日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 头版头条:
--金管会将严格控制寿险公司配息,金管会预计近期发函各寿险公司,要求今年订定股利政策时,若要发放现金股息,须事先送审,其中包含金控旗下寿险子公司,影响所及,寿险大股东如想拿到现金股利,须先过金管会这关.
* 其他:
--中央银行将设人民币总量管制,消息人士透露,为避免国内人民币热潮"HIGH过头",央行基于外汇存底战略考量,将采动态调节,对人民币在台湾的存款进行"总量管制","底限将画在央行外汇存底的1/10",以去年底外汇存底余额约4,031亿美元推估,约2,500亿人民币.
--台资银行陆续敲定大陆总部地点,中信金控 、国泰金控 和中租 盘据上海,富邦金控 则锁定厦门,至于公股金控,第一金控 购买上海分行行舍预计5月开幕,未来可望逐步扩大为总部.
--立法院国民党团今日将听取行政、考试二院简报年金改革方案内容,本周三在总统府讨论拍板定案对外公布,其中,劳保费率行政院初步规划构想拟从法定上限13%逐年调升至19.5%.(完)
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台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。