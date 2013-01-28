中国新债: 宁波银行拟春节后发至多80亿金融债,期限三年和五年--IFR

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透1月28日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，宁波银行 计划于春节后发行其总额不超过80亿元人民币（12.9亿美元）金融债券。两位消息人士表示，该期金融债目前暂定3年期和5年期两个品种。
“这期金融债去年12月初就上报人行了，本来预计是今年初发的，现在看起来估计是节前拿批文，节后发行，”其中一位消息人士说。
本期金融债将由中信证券 担任独家主承销商，债项和发行人信用评级均为AA+级，募集资金将全部用于提供中小企业贷款。(完)
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--整理 张喜良; 审校 杨淑祯
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。