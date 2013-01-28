中国新债: 宁波银行拟春节后发至多80亿金融债,期限三年和五年--IFR

路透1月28日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，宁波银行 计划于春节后发行其总额不超过80亿元人民币（12.9亿美元）金融债券。两位消息人士表示，该期金融债目前暂定3年期和5年期两个品种。

“这期金融债去年12月初就上报人行了，本来预计是今年初发的，现在看起来估计是节前拿批文，节后发行，”其中一位消息人士说。

本期金融债将由中信证券 担任独家主承销商，债项和发行人信用评级均为AA+级，募集资金将全部用于提供中小企业贷款。(完)

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