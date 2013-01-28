《中国报摘》--其他报纸重要消息1月28日

**上海证券报**

--中国国家统计局公布数据,2012年全国规模以上工业企业实现利润55,578亿元人民币,同比增长5.3%.

--多家银行今日将与前海企业举行跨境人民币贷款集团签约仪式,首批参与银行约8-10家,汇丰银行、恒生银行 、东亚银行 等在首批参与银行名单上,而前海控股等则有望获得跨境人民币贷款.

--中国社科院预测科学研究中心预计,今年中国经济将温和回升,GDP(国内生产总值)增速为8.4%左右,而CPI(居民消费价格指数)涨3.5%.

--上海市代市长杨雄指出,今年上海将推进试点建立自由贸易园区等多项经济体制改革,上海今年预期目标是全市生产总值增长7.5%左右.

**第一财经日报**

--普益财富统计显示,去年中国针对个人发行的银行理财产品数量达2.8万余款,发行规模达24.71万亿元,较上年增长45.44%.

--中国科学院和世界银行最近发布的2013年全球大宗商品价格预期表达不同的看法,中科院看涨,世界银行看跌.

--广汽集团 预计去年净利下降70-80%,因受中日纠纷事件,行业竞争激烈及部分城市限购等影响.

**21世纪经济报 道**