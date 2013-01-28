中国经济: 今年将温和回升,GDP增速为8.4%左右--中科院

路透上海1月28日 - 中国科学院预测科学研究中心预计,2013年中国经济将温和回升,GDP(国内生产总值)增速为8.4%左右,较去年上升0.6个百分点;全年CPI(居民消费价格指数)将上涨3.5%左右.

新华网引述该中心发布的2013年中国经济预测报告指出,今年经济回升曲线将呈现N形,上半年增速上升,年中会有回调,第四季度或将再次上升.预计第一产业增加值增速为4.7%,第二产业为8.9%,第三产业为8.8%.

该中心学术委员会副主任陈锡康指出,中国经济仍存在很多难以在短时期内解决的矛盾,比如过度依靠投资出口、消费短期提振不力等.此外,对房地产的严厉调控措施和经济结构调整短期内对增速都将造成影响,"要充分估计到回暖过程的艰难性."

报告并预计,消费、投资和净出口对GDP增长的拉动分别为4.5个、4.2个和-0.3个百分点.

陈锡康认为,在当前政策环境不变的情况下,2013年CPI整体属于上行区间,预计全年CPI上涨3.5%左右.对外贸易实现温和增长,全年总进出口增速约为8.5%,其中出口增速约为8.3%.

他并指出,由于经济回升的态势不稳定,迫切需要采取措施促进经济进一步企稳回升.

多位中科院、社科院专家建议,更多地以税收等市场经济手段促使房价合理和适度回归,并切实实行稳健的货币政策,使实体经济得到更快发展.