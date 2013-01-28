《台湾报摘》--经济日报1月28日

--台湾金管会为开放T股(大陆注册公司来台挂牌)暖身,将先放宽陆资持股逾30%的海外企业(非大陆注册公司)来台挂牌规定,从现行须"专案核准"改为全面开放,此举将可吸引更多海外台资企业或外国企业来台上市,预计上半年放行.