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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 08:41 BJT

《台湾报摘》--经济日报1月28日

* 头版头条:

--台湾金管会为开放T股(大陆注册公司来台挂牌)暖身,将先放宽陆资持股逾30%的海外企业(非大陆注册公司)来台挂牌规定,从现行须"专案核准"改为全面开放,此举将可吸引更多海外台资企业或外国企业来台上市,预计上半年放行.

* 其他:

--自由经济示范区具体内容相关部会密集讨论,劳委会主委潘世伟昨日表示,不会开放服务业进用外劳,并以白领外劳的调整放宽为主.

--通讯界年度盛事MWC(全球移动通讯大展),今年将于2月25日至28日于西班牙巴塞隆纳开展,今年展会市场聚焦主轴有三,分别为大尺寸智慧机、4核通讯产品、新一代网路服务4G LTE,市场投资者纷纷提前卡位布局.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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