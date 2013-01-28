《台湾报摘》--经济日报1月28日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 头版头条:
--台湾金管会为开放T股(大陆注册公司来台挂牌)暖身,将先放宽陆资持股逾30%的海外企业(非大陆注册公司)来台挂牌规定,从现行须"专案核准"改为全面开放,此举将可吸引更多海外台资企业或外国企业来台上市,预计上半年放行.
* 其他:
--自由经济示范区具体内容相关部会密集讨论,劳委会主委潘世伟昨日表示,不会开放服务业进用外劳,并以白领外劳的调整放宽为主.
--通讯界年度盛事MWC(全球移动通讯大展),今年将于2月25日至28日于西班牙巴塞隆纳开展,今年展会市场聚焦主轴有三,分别为大尺寸智慧机、4核通讯产品、新一代网路服务4G LTE,市场投资者纷纷提前卡位布局.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。