中国公开市场: 一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

标题新闻：加拿大3月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为61.1，未经调整为67.6
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路透上海1月28日 - 业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购只有7天品种,正回购期限为28天和91天.
中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中上周规模续降至490亿元人民币.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.
中国人民银行自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.
2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完) (发稿 刘昕; 审校 曾祥进)
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