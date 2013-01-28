中国公开市场: 一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海1月28日 - 业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购只有7天品种,正回购期限为28天和91天.

中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中上周规模续降至490亿元人民币.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.

中国人民银行自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.