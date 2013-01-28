重发-香港个股: 中海油收购Nexen交易期限延至3月2日,因仍要取得监管批准

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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(重发以补上第二段的漏字"美"国监管机构)
路透香港1月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周一宣布,由于需要更多的时间取得相关监管批准,故收购加拿大油气商Nexen 的收购终止期限,进一步顺延一个月至3月2日.
中海油收购Nexen的交易于去年底获得加拿大政府的批准,但目前仍要等候美国监管机构批准其收购Nexen于墨西哥湾的资产.而美国外资审议委员会(CFIUS)的裁决被视为是此项价值达151亿美元交易剩下的主要监管障碍.
中海油上周五收市报15.82港元,过去一个月累计下滑6%.(完)
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