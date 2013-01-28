中国央行: 合理均衡的社会融资结构是金改重点,将加强债市建设--副行长

路透北京1月28日 - 中国央行副行长潘功胜周六表示,建立合理均衡的社会融资结构是未来金融业改革重要内容.央行会加强部门协作,加强债券市场建设.

中国证券报并援引他在中国经济年会(2012-2013)上的表述称,从2013年开始,央行不仅发布整个国家融资规模,也将发布分地区融资规模总量.

他解释道,目前社会融资仍高度依赖银行,以间接融资为主体持续满足经济发展需求的模式难以持续,建立合理均衡的社会融资结构是未来金融业改革重要内容,以优化融资结构引领经济转型.债券市场建设和投资结构亟须改善,央行会加强部门协作,加强债券市场建设.

2003年以前,中国银行业贷款占社会融资比重超过95%,美国则是40%左右.而2012年中国社会融资总量和结构显示,人民币信贷占比大幅下降,从2002年的91.9%下降到2012年的52.1%,直接融资比例提升,2012年非金融企业境内的债券和股票融资是2002年的25倍,债券融资占同期的社会融资规模的14.3%.

曾经在工商银行 和农业银行 担任高管的潘功胜认为,随着净息差收窄,银行利润增速同比大幅下滑,2013年银行业盈利增长形势仍十分严峻,资本约束对信贷增长形成制约.由银行承担经济发展过程中的绝大多数风险,易导致风险聚集和周期性波动.