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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 09:07 BJT

中国证券: 融资融券标的股票周四起增至500只--沪深交易所

路透北京1月28日 - 上海与深圳交易所上周五分别发布通知称,自本
周四(31日)起,分别扩大融资融券标的股票数目至300只和200只,两市共计
500只.
    
    沪深两市标的遴选评价指标显示,本次新增的融资融券标的股票,均具
有成交较活跃、市值较大的特点,增加后有助于提高标的的覆盖面.
    
    融资融券业务试点于2010年3月底正式启动.截至上周五,沪深交易所
融资余额达1,069亿元人民币,融券余额为39.98亿元.
    
    而沪综指 自去年12月探底回升以来,累计最大涨幅达21%.(完)
    
    欲浏览更多详情,请点选沪深交易所网站:(here;
    here)

 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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