中国证券: 融资融券标的股票周四起增至500只--沪深交易所

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透北京1月28日 - 上海与深圳交易所上周五分别发布通知称,自本 周四(31日)起,分别扩大融资融券标的股票数目至300只和200只,两市共计 500只. 沪深两市标的遴选评价指标显示,本次新增的融资融券标的股票,均具 有成交较活跃、市值较大的特点,增加后有助于提高标的的覆盖面. 融资融券业务试点于2010年3月底正式启动.截至上周五,沪深交易所 融资余额达1,069亿元人民币,融券余额为39.98亿元. 而沪综指 自去年12月探底回升以来,累计最大涨幅达21%.(完) 欲浏览更多详情,请点选沪深交易所网站:(here; here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。