《台湾重要政经日程》--1月28日

1/28(一) --10:00 台湾智库举办2013年民情调查系列记者会. --16:00 经建会公布去年12月景气灯号概况.

1/31(四) --08:30 主计总处公布第四季国内生产总值(GDP)概估值,前值为成长0.98%. --12:00 摩根资产管理年度记者会.

2/1(五) --10:00 汇丰公布台湾1月PMI,12月为50.6.

2/4(一) --15:00 宏达电 举行业绩说明电话会议.

2/5(二) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数,12月为+1.61%. --12:30 央行代财政部标售"102甲4期"公债400亿台币,年期为两年期,8日交割. --16:10 央行公布1月底外汇存底,12月底为4,031.69亿美元.