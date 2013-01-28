中国经济:今年货币政策以降资金成本和稳货币供给为重点--国家信息中心

路透北京1月28日 - 中国国家信息中心文章称,2013年货币政策取向中性,以降低企业资金成本和稳定货币供给为重点,同时将扩大金融监管范围,逐步把"影子银行"体系所暗藏的系统性风险纳入监管视野.

该文周一在中国证券报上刊登.文章并称,今年要通过外汇占款、央票余额变化及公开市场操作,保持基础货币必要的增长和市场必要的流动性,更加注重优化信贷结构并适度增加信贷投放总量,适当扩大社会融资总规模,扩大直接融资比重.

汇率方面,将保持人民币兑美元汇率在波动中的相对稳定,并针对全球新一轮量化宽松货币政策,保持人民币实际有效汇率的相对稳定.

针对银行业面临短期风险暴露和中长期战略转型的双重压力,文章称"逐步把'影子银行'体系所暗藏的系统性风险纳入监管视野,同时更加强调操作风险,推动金融机构内控管理体制等改革.这在监管要求上将更加细化,着重防控金融系统间的风险传递."

中国国务院总理温家宝近日表示,要稳步推进利率市场化改革,推进人民币资本项下可兑换,推进市场化的金融改革.并要发挥好货币政策在实现经济持续健康发展、稳定物价和防范金融风险中的关键作用.

文章称,预计城镇化将成为2013年乃至未来一段时间宏观经济政策的重要抓手,今年将在优化城市空间布局和规模结构、加快户籍制度改革、完善土地管理制度、加大投入力度等方面推进.

积极财政政策的着力点要做相应转变,最主要的是从扩大支出转向强调结构性减税,同时进一步优化支出结.包括加快推进营业税改征增值税试点工作、对消费税税率结构、征收范围和征收环节进行合理调整等.

"完善稳定出口政策,降低能源、资源、原材料等产品的进口关税,对先进技术设备和关键零部件实施较低的进口暂定关税."文章称.

土地政策方面,要完善征地制度,提高农民在土地增值中的分配比例,规范政府的征地行为,完善土地有偿使用制度,促进存量土地的盘活、再开发利用等.

中国国务院副总理李克强指出,新型城镇化不能人为造城.中国要实现工业化、信息化、城镇化、农业现代化的新四化,仍然要靠改革创新.要深化企业、财税、金融、户籍、土地管理制度、价格等改革. (完)