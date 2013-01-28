中国经济: 去年全国规模以上工业企业实现利润同比增5.3%--统计局

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透北京1月28日 - 中国国家统计局上周日公布,2012年全国规模以上工业企业实现利润55,578亿元人民币,同比增长5.3%.12月当月实现利润8,952亿元,同比增长17.3%.
而尽管12月单月利润增速较11月的22.8%有所下降,但实现利润额却大于11月的6,385亿元,显示出企业盈利能力正在继续逐步改善.
2012年在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润14,163亿元,同比下降5.1%;集体企业实现利润819亿元,同比增长7.5%;股份制企业实现利润32,867亿元,同比增长7.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润12,688亿元,同比下降4.1%;私营企业实现利润18,172亿元,同比增长20%.
在41个工业大类行业中,29个行业利润同比增长,11个行业同比下降,1个行业由同期亏损转为盈利.
下为工业企业利润历史数据一览:
1-12月 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 2011年全年 同比变动(%) +5.3 +3 +0.5 -1.8 -3.1 -2.7 -2.2 -2.4 -1.6 -1.3 -5.2 25.4
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 同比变动(%) +17.3 +22.8 +20.5 +7.8 -6.3 -5.4 -1.7 -5.3 -2.2 4.5 -5.2 注: 统计局仅公布1-2月数据,未公布1月和2月的单月变动数据.(完) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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