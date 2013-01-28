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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 09:20 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月28日-2月4日****

路透1月28日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
    
    * 1月28日当周
    
 1月28日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     美国耐久财(耐用品)订单                           12月      +1.8%       +0.8%
             扣除运输的耐久财订单                                    +0.7%       +1.6%
             扣除国防的耐久财订单                                    +1.2%       +0.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单                              -0.2%       +2.6%
 1330     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数           12月         --        93.7
 1500     美国成屋待完成销售(较前月)                       12月      +0.3%       +1.7%
 --       美国建筑许可(万户)                         12月修正值         --        90.3
 
     
 1月29日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           1月26日当周         --       -1.5%
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         1月26日当周         --       +1.8%
                                                                            
 1400     美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同           11月      +5.5%       +4.3%
          期)                                                               
                               经季节调整(较前月)                    +0.5%       +0.7%
                             未经季节调整(较前月)                     持平       -0.1%
                                                                            
 1500     美国消费者信心                                    1月       64.0        65.1
 
    
 1月30日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                          1月25日当周         --       894.8
             再融资指数                                                 --     4,916.7
 1315     美国ADP民间就业人数(万人)                         1月       16.3        21.5
                                                                            
 1330     美国国内生产总值(GDP)环比年率              第四季初值      +1.2%       +3.1%
                                                                            
             最终销售                                                +1.7%       +2.4%
             GDP隐性平减指数                                         +1.5%       +2.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数                               +1.7%       +1.6%
             核心PCE物价指数                                         +1.0%       +1.1%
 1915     美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布联邦基             --         --     0-0.25%
          金利率                                                            
 
    
 1月31日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)              1月         --      3.2556
 1330     美国个人所得                                     12月      +0.8%       +0.6%
                                                                            
             个人支出                                                +0.3%       +0.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                                  --       -0.2%
             核心PCE物价指数                                         +0.1%        持平
             实质个人支出                                               --       +0.6%
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)              1月26日当周       35.0        33.0
                                                                            
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --      35.175
             续请失业金人数(万人)                   1月19日当周        317       315.7
 1330     美国雇佣成本                                   第四季      +0.5%       +0.4%
                                                                            
 1330     加拿大GDP(较前月)                                11月      +0.2%       +0.1%
                                                                            
 1330     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                12月       持平       -0.3%
                                                                            
                                (较上年同期)                            --       -0.5%
 1430     美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值                12月         --       +1.3%
 1445     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     1月       51.0        48.9
                                                                            
 
    
 2月1日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     美国非农就业岗位(万个)                            1月   增加15.5    增加15.5
              民间就业岗位(万个)                                  增加16.5    增加16.8
              失业率                                                  7.8%        7.8%
              平均时薪                                               +0.1%       +0.3%
              每周平均工时                                            34.5        34.5
              制造业就业岗位(万人)                                   增加1     增加2.5
 1358     美国Markit制造业PMI                           1月终值         --        56.1
                                                                            
 1430     加拿大经季节调整的RBC制造业PMI                    1月         --       50.40
                                                                            
 1455     路透/密西根大学美国消费者信心指数             1月终值       71.5        71.3
                                                                            
                               现况指数                               84.3        84.8
                               预况指数                               63.0        62.7
 1500     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   1月       50.5        50.7
                                                                            
                             物价分项指数                             56.0        55.5
                             就业分项指数                               --        52.7
                             新订单分项指数                             --        50.3
 1500     美国建筑支出                                     12月      +0.6%       -0.3%
                                                                            
 1530     美国ECRI一周领先指标                      1月25日当周         --       130.6
                                                                            
 
     * 2月4日当周
    
 2月4日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1445     美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数            1月         --       563.2
 1500     美国工厂订单                                     12月      +0.9%        持平
 1500     美国耐久财(耐用品)订单                     12月修正值         --          --
                                                                            
          美国扣除运输的耐久财订单                                      --          --
          美国扣除国防的耐久财订单                                      --          --
          美国扣除飞机的非国防资本财订单                                --          --
 1500     美国就业指数                                      1月         --      109.02
        (完)
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