美国与加拿大经济指标预测--1月28日-2月4日****

标题新闻：加拿大3月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为61.1，未经调整为67.6
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路透1月28日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月28日当周 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +1.8% +0.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.7% +1.6% 扣除国防的耐久财订单 +1.2% +0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.2% +2.6% 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 93.7 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 12月 +0.3% +1.7% -- 美国建筑许可(万户) 12月修正值 -- 90.3 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月26日当周 -- -1.5% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月26日当周 -- +1.8% 1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同 11月 +5.5% +4.3% 期) 经季节调整(较前月) +0.5% +0.7% 未经季节调整(较前月) 持平 -0.1% 1500 美国消费者信心 1月 64.0 65.1 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月25日当周 -- 894.8 再融资指数 -- 4,916.7 1315 美国ADP民间就业人数(万人) 1月 16.3 21.5 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +1.2% +3.1% 最终销售 +1.7% +2.4% GDP隐性平减指数 +1.5% +2.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +1.6% 核心PCE物价指数 +1.0% +1.1% 1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布联邦基 -- -- 0-0.25% 金利率 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 -- 3.2556 1330 美国个人所得 12月 +0.8% +0.6% 个人支出 +0.3% +0.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.2% 核心PCE物价指数 +0.1% 持平 实质个人支出 -- +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月26日当周 35.0 33.0 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.175 续请失业金人数(万人) 1月19日当周 317 315.7 1330 美国雇佣成本 第四季 +0.5% +0.4% 1330 加拿大GDP(较前月) 11月 +0.2% +0.1% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 持平 -0.3% (较上年同期) -- -0.5% 1430 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 -- +1.3% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 51.0 48.9 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加15.5 增加15.5 民间就业岗位(万个) 增加16.5 增加16.8 失业率 7.8% 7.8% 平均时薪 +0.1% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 制造业就业岗位(万人) 增加1 增加2.5 1358 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 56.1 1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 1月 -- 50.40 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月终值 71.5 71.3 现况指数 84.3 84.8 预况指数 63.0 62.7 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 50.5 50.7 物价分项指数 56.0 55.5 就业分项指数 -- 52.7 新订单分项指数 -- 50.3 1500 美国建筑支出 12月 +0.6% -0.3% 1530 美国ECRI一周领先指标 1月25日当周 -- 130.6 * 2月4日当周 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 1月 -- 563.2 1500 美国工厂订单 12月 +0.9% 持平 1500 美国耐久财(耐用品)订单 12月修正值 -- -- 美国扣除运输的耐久财订单 -- -- 美国扣除国防的耐久财订单 -- -- 美国扣除飞机的非国防资本财订单 -- -- 1500 美国就业指数 1月 -- 109.02 (完)
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路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)