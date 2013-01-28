中国金融: 央行副行长称未刻意提倡人民币国际化,汇率接近平衡水平

* 中国央行未刻意支持或提倡人民币国际化--央行副行长

* 目前人民币汇率比较接近平衡水平,市场供求大体平衡

* 中国会密切观察日本、美国、欧洲等宽松政策的外溢效应

路透上海1月28日 - 中国央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲表示,中国央行对人民币的国际化采取市场化取向,没有刻意地支持或提倡;同时他认为,目前人民币汇率比较接近平衡水平.

易纲是在瑞士达沃斯接受新华社专访时做出上述表示的.

他指出,中国并没有刻意地去推广人民币的使用,"过去跨境贸易支付和跨境投资不允许用人民币,实际是对人民币的歧视.我们现在做的只是把对人民币的歧视去掉,让它和其他储备货币一样可以用于跨境支付和投资,所以在这个意义上,我们并没有说要特别扶持人民币."

中国2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%,反映出人民币作为支付货币的需求持续增长.

在谈到人民币汇率水平时,易纲表示,现在人民币汇率比较接近平衡水平,市场供求大体平衡.其中一个证据就是去年的外汇储备增加是过去五年中最少的.外汇市场上供求大体平衡了,央行就无需在市场上大量地干预,中国外汇储备积累的速度会下降,这是好事.

中国外汇交易中心人民币兑美元 去年全年升值1%.在中国央行当年将人民币/美元日间波动幅度限制倍增至1%情况下,因对人民币的未来走势预期变化,人民币涨停和跌停都有出现.近期最新的情况是人民币/美元成交价,远高于央行制定的中间价水平.

易纲认为,日本政府日前推出极为宽松的货币政策,此前美国、欧洲亦实行量化宽松政策,这将使得全球的流动性大量增加,从而会增加跨境资本流动,即资本的流入或者流出.