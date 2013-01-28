中国经济: 全球经济结构调整,中国要抓住大量对外投资机会--中投

路透上海1月28日 - 中国投资有限责任公司董事长楼继伟周末在中国经济年会（2012-2013）上表示,主要发达央行都在实行无限量的宽松政策,但全球央行出台投机性政策的可能性正在下降,温和、曲折、缓慢的复苏是今年全球经济的主调.

他并认为,全球刺激政策和财政纪律方面的矛盾在加剧,经济短期的支撑和长期的持续之间的矛盾也在加剧.但中国在全球经济结构调整中的重要性凸显,中国应该在这段时间的国际治理的机制上确立地位.

"全球的央行都是无限量QE,美国都转到实体经济改善的目标,过去都有数,现在没数;日本本来今年是要1万亿央行的购买计划,到现在也没数,只要通货膨胀不超过2%,就继续干下去.欧洲央行,实际的OMT也是一样的概念.我给大家说一下,这是一个重大的变化."他说.

他认为,去年希腊主权债PSI,私人部门和非欧洲区央行投资希腊股权债,就是剃头、减记、甩让50%,而欧央行和欧洲央行不做,对市场造成了重大打击,是促使欧债危机深化、加剧、风险剧升的重要原因.结果大量非欧洲国家投资人离开,这是货币政策的失败.

他认为,总的来看，温和、曲折、缓慢的复苏是今年的主调,但市场波动还是会非常大的,要特别关注几个风险点,比如说现在马上到了5月份美国的国债上限,以及欧洲一体化议程的各个节点.

而对于中国的启示,他认为全球经济结构调整,纠正过去的错位,有大量的投资机会是送给送给中国的,中国要抓住,要给企业对外投资的自由,但政府往往只看大宗商品和高技术,这实际存在大量错位.