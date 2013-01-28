版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 09:57 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京1月28日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进
出口,以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉快讯的日程:
    
    公布日期      经济指标                      数据日期
   
    2月
    2/1       官方制造业PMI                       1月
              汇丰中国制造业PMI终值                1月
    2/3       官方非制造业PMI              1月
    2/5       汇丰中国服务业PMI                    1月
    2/8       工业品价格指数(PPI)                  1月
              居民消费价格指数(CPI)                1月
              进出口贸易数据                       1月
    2/22      70个大中城市住宅销售价格月度报告       1月
    
    3月
    3/1       官方制造业PMI                        2月
    3/3       官方非制造业PMI               2月
    3/8       进出口贸易数据                       2月
    3/9       工业品价格指数(PPI)                  2月
              居民消费价格指数(CPI)                2月
              固定资产投资(不含农户)              1-2月
              社会消费品零售总额                  1-2月
              工业增加值                         1-2月
              房地产投资和销售情况月度报告          1-2月
    3/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告       2月
    3/28      规模以上工业企业利润                 1-2月
    
    4月
    4/1       官方制造业PMI                        3月
    4/3       官方非制造业PMI               3月
    4/9       工业品价格指数(PPI)                  3月
              居民消费价格指数(CPI)                3月
    4/10      进出口贸易数据                       3月
    4/15      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)               3月
              社会消费品零售总额                   3月
              工业增加值                           3月
              房地产投资和销售情况月度报告         3月
    4/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     3月
    4/27      规模以上工业企业利润               1-3月
           
    5月
    5/1       官方制造业PMI                        4月
    5/3       官方非制造业PMI               4月
    5/8       进出口贸易数据                       4月
    5/9       工业品价格指数(PPI)                  4月
              居民消费价格指数(CPI)                4月
    5/13      固定资产投资(不含农户)               4月
              社会消费品零售总额                   4月
              工业增加值                           4月
              房地产投资和销售情况月度报告         4月
    5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     4月
    5/27      规模以上工业企业利润               1-4月
    
    6月
    6/1       官方制造业PMI                        5月
    6/3       官方非制造业PMI               5月
    6/8       进出口贸易数据                       5月
    6/9       工业品价格指数(PPI)                  5月
              居民消费价格指数(CPI)                5月
              固定资产投资(不含农户)               5月
              社会消费品零售总额                   5月
              工业增加值                           5月
              房地产投资和销售情况月度报告         5月
    6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     5月
    6/27      规模以上工业企业利润               1-5月

    7月
    7/1       官方制造业PMI                        6月
    7/3       官方非制造业PMI               6月
    7/9       工业品价格指数(PPI)                  6月
              居民消费价格指数(CPI)                6月
    7/10      进出口贸易数据                       6月
    7/15      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)               6月
              社会消费品零售总额                   6月
              工业增加值                           6月
              房地产投资和销售情况月度报告         6月
    7/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     6月
    7/27      规模以上工业企业利润               1-6月

    8月
    8/1       官方制造业PMI                        7月
    8/3       官方非制造业PMI                   7月
    8/8       进出口贸易数据                       7月
    8/9       工业品价格指数(PPI)                  7月
              居民消费价格指数(CPI)                7月
              固定资产投资(不含农户)               7月
              社会消费品零售总额                   7月
              工业增加值                           7月
              房地产投资和销售情况月度报告         7月
    8/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     7月
    8/27      规模以上工业企业利润               1-7月
    
    9月
    9/1       官方制造业PMI                        8月
    9/3       官方非制造业PMI               8月
    9/8       进出口贸易数据                       8月
    9/9       工业品价格指数(PPI)                  8月
              居民消费价格指数(CPI)                8月
    9/10      固定资产投资(不含农户)               8月
              社会消费品零售总额                   8月
              工业增加值                           8月
              房地产投资和销售情况月度报告         8月
    9/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     8月
    9/27      规模以上工业企业利润               1-8月
    
    10月
    10/1      官方制造业PMI                        9月
    10/3      官方非制造业PMI               9月
    10/12     进出口贸易数据                       9月
    10/14     工业品价格指数(PPI)                  9月
              居民消费价格指数(CPI)                9月
    10/18     国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)               9月
              社会消费品零售总额                   9月
              工业增加值                           9月
              房地产投资和销售情况月度报告         9月
    10/22     70个大中城市住宅销售价格月度报告     9月
    10/27     规模以上工业企业利润               1-9月
    
    11月
    11/1      官方制造业PMI                       10月
    11/3      官方非制造业PMI              10月
    11/8      进出口贸易数据                      10月
    11/9      工业品价格指数(PPI)                 10月
              居民消费价格指数(CPI)               10月
              固定资产投资(不含农户)              10月
              社会消费品零售总额                  10月
              工业增加值                          10月
              房地产投资和销售情况月度报告        10月
    11/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告    10月
    11/28     规模以上工业企业利润              1-10月
    
    12月
    12/1      官方制造业PMI                       11月
    12/3      官方非制造业PMI                11月
    12/8      进出口贸易数据                      11月
    12/9      工业品价格指数(PPI)                 11月
              居民消费价格指数(CPI)               11月
    12/10     固定资产投资(不含农户)              11月
              社会消费品零售总额                  11月
              工业增加值                          11月
              房地产投资和销售情况月度报告        11月
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告    11月
    12/27     规模以上工业企业利润              1-11月

    注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
       详情请查看国家统计局网站
       here
      2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐