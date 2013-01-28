《中国重要政经日程》--1月28日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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============================今日重要政经日程=======================
1/28(一)
*--中国农业部就《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年)》情况举行发布会
============================近日重要政经日程=======================
2/28(四)
--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.
4/6(六)
--博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.
5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
--《财富》全球论坛在成都举行,至8日
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。