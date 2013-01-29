台湾汇市动态: 台币早盘续创四个半月低位,央行暂作壁上观

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透台北1月29日 - 台币兑美元 周二早盘在短暂回稳后,再度延续上日悲观基调,跌逾1角续创盘中四个半月低位.市场人士指出,虽然韩元 早盘止跌回稳,但稍后再度转贬,市场因信心不足立刻跟进抛售台币,外资及进口商仍积极买入美元,停损单也持续涌现,台币走势难以乐观期待.
主要经纪商台北外汇 报价台币早盘低位为29.700,前低在去年9月13日报29.702.上日周爆量收盘重挫3.1角至四个半月低位,单日跌幅达1.05%.
交易员观察市场最新动态:
* 外资及进口商为主要美元买方,本地银行亦加入交易行列
* 市场气氛悲观,因央行上日称台币急贬尚未危及经济及金融稳定
* 央行提供美元流动性不多
* 上方无明显压力区
交易员预测今日主要交易区间:
* 29.500-29.800
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环球经济新闻请见 TOP/NEWSCN-MCE(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当