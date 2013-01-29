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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 10:13 BJT

台湾汇市动态: 台币早盘续创四个半月低位,央行暂作壁上观

路透台北1月29日 - 台币兑美元 周二早盘在短暂回稳后,再度延续上日悲观基调,跌逾1角续创盘中四个半月低位.市场人士指出,虽然韩元 早盘止跌回稳,但稍后再度转贬,市场因信心不足立刻跟进抛售台币,外资及进口商仍积极买入美元,停损单也持续涌现,台币走势难以乐观期待.

主要经纪商台北外汇 报价台币早盘低位为29.700,前低在去年9月13日报29.702.上日周爆量收盘重挫3.1角至四个半月低位,单日跌幅达1.05%.

交易员观察市场最新动态:

* 外资及进口商为主要美元买方,本地银行亦加入交易行列

* 市场气氛悲观,因央行上日称台币急贬尚未危及经济及金融稳定

* 央行提供美元流动性不多

* 上方无明显压力区

交易员预测今日主要交易区间:

* 29.500-29.800

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环球汇市新闻请见 TOP/NEWSCN-FRX

环球经济新闻请见 TOP/NEWSCN-MCE(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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