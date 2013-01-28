中国债市动态: 七天回购走升施压中短利率债小跌,信用债买气亦趋弱

路透上海1月28日 - 中国银行间资金市场周一早盘七天及14天期回购加权利率明显走升,现券市场上,三至五年国债等中短期利率产品收益率相应小涨1-2个基点(bp);短融和中票等信用债收益率走势相对平稳,但买气较前期有所减弱.

交易员认为,虽然市场对未来资金预期整体仍较乐观,但随着春节的临近,上述回购利率的上行还是一定程度上影响了机构情绪.加之年初以来中短利率债和信用债收益率已累积明显跌幅,可能也需要借机进行消化.

北京时间11:53,七天期质押式回购 加权利率报在2.9801%,较上日上涨近30个基点(bp);14天品种 加权利率升幅则接近70个bp,至3.63%附近.

北京一银行交易员称,现在资金市场上"一般都是要14天或者21天跨节的,二级市场(利率债收益率)小幅上升."

二级市场上,剩余期限约4.95年的固息国债130001最新成交 在3.2611%,上日尾盘为3.2400%.

信用债方面,缺少此前强劲买气支撑,收益率亦以稳为主.其中个别此前收益率跌幅过多的短融,早盘收益率甚至有所反弹.

"买卖需求都在,只是买盘没(以前)那么猛啦."北京另一银行交易员表示.

以近期需求较好的AA+评级的短融为例,银行间市场AA+评级一年期短融到期收益率曲线AA+IC1YY=CDC最新报在4.2416%,较年初跌近50bp.(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)