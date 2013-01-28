重发-港报社评:"舌尖上不安全",祸延港缺奶粉--经济日报1月28日

(重发以修正标头) 内地客在港抢购奶粉,令港人父母买奶粉难,激起效法澳门发奶粉卡的建议.祸源是内地食品安全缺保障,令庞大奶粉需求涌往香港以至国际社会,中央要保中港和谐、国际形象与内地民众基本权利,须从严把好食品安全关. 归根究柢,内地奶源不缺,但仍对在外国购买奶粉需求殷切,关键是食品安全缺乏保障,几年前的大头奶粉悲剧固令内地父母犹有余悸,且有毒食品仍续肆虐,令有能力的内地父母为了孩子健康,不惜四出境外抢购奶粉. 势于今年人大出任国务院总理、现为副总理的李克强,本月在国务院食品安全委员会会议上力陈,要确保民众“舌尖上的安全”,绝不手软.此固然是好消息,但其实国家过去数年都力倡食品安全,主事的亦是李克强,故要争得民众信心、落实食品安全,中央必需要有更强硬手段、更多方法. 其一,莫再力保内地行业,放宽对进口奶粉的管制,让市场竞争迫使内地相关行业加强品质控制.其二,内地假冒伪劣猖獗,莫说内地奶粉,内地民众担心所购进口奶粉亦非正货,中央必须严打假冒伪劣企业与运作,还民众信心. 其三,接二连三的有毒食品个案显示,背后都不乏官员包庇,故严控食品安全必须有严行反贪配合,尤其从制度着手反贪,否则只会重复不断死灰复燃,甚至更猖獗的覆辙. 港府必须警觉的是,即使中央严掌食品安全关,但此并非一年半载可以见效,要重建民众信心更是长期工程,故港府必须从速制定,确保本港婴孩没有断粮之忧的措施应对,在这类民生的重大问题上,绝不能再拖拉延误.