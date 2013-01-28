《欧美金融市场假期一览表》--1月28日-12月31日

标题新闻：加拿大3月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为61.1，未经调整为67.6
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欧洲和美国金融市场假期如下:
2月18日(周一)--美国、加拿大
3月29日(周五)--美国、加拿大、法国、德国、意大利、瑞士、英国
4月1日(周一)--法国、德国、意大利、瑞士、英国
5月1日(周三)--法国、德国、意大利、瑞士
5月6日(周一)--英国
5月9日(周四)--瑞士
5月20日(周一)--加拿大、瑞士
5月27日(周一)--美国、英国
7月1日(周一)--加拿大
7月4日(周四)--美国
8月1日(周四)--瑞士
8月5日(周一)--加拿大
8月15日(周四)--意大利
8月26日(周一)--英国
9月2日(周一)--加拿大、美国
10月14日(周一)--加拿大
11月28日(周四)--美国
12月24日(周二)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周三)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、瑞士、英国
12月26日(周四)--加拿大、法国、德国、意大利、瑞士、英国
12月31日(周一)--德国、意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完) 浏览原文请点选 和.参考其他区域休假安排,请点选 亚洲假期或 世界假期.所有中文版假期安排,请点选 (整理 张若琪; 审校 王丽鑫)
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路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)