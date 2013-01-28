港报社评:收紧查册限查车牌,资讯自由四面楚歌--明报1月28日

政府打算收紧查册令公众无法查阅公司董事住址及完整的身分证号码,但原来当年负责审议相关法例的16名议员中,多达12人曾在公司注册纪录中未有按规定填报通常住址,审议法例者其身不正,惹来“自我开脱”、修例让自己过失“合法化”的质疑,反映条例的谘询与立法过程千疮百孔.再加上政府以保障私隐为由,打算限制公众凭车牌查核车主资料,不禁令公众质疑,政府是否打算全面收紧香港的资讯及新闻采访自由.政府必须尽快改弦易辙,释除公众疑虑. 政府提出的辩解熟口熟面.政府强调在2011年7月曾就修例谘询公众2个月,并邀请律师会、大律师公会、保险业联会、平机会及私隐专员公署提供意见,但并不包括新闻界.记协主席麦燕庭证实,政府根本没有主动谘询记协的意见,而公众谘询在2011年已完结,但谘询结果至今仍未公布. 收紧查册与限查车牌两件事,有太多类同与巧合,包括:同样是谘询在默默无声下进行;同样是现制度未见有大量严重滥用个案,但却突然高举保护私隐的旗帜;同样是只考虑业界及部分专业团体意见,置新闻界于不顾,谘询过程有严重缺失;同样是只顾保障公司董事及车主私隐,彷佛只有商业及运输事务需要考虑,资讯流通及公众利益可完全被忽略. 这到底是巧合?还是政府有意为之,有秩序、有计划、全方位地,逐步收紧港人的自由?公众实在难以释疑.公众感受到的是资讯自由正面临四面楚歌.政府必须尽快主动剔除相关的修订,全面谘询公众,否则势将挑起新一场社会矛盾.