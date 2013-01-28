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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--1月29日****

路透1月29日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:    

 1月29日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
 0030      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                   12月            --        负5
                          企业信心指数                                     --        负9
 0700      德国Gfk消费者信心指数                            2月           5.7        5.6
 0700      德国进口物价(较上月)                            12月         +0.1%       持平
              进口物价(较上年同期)                                      +0.9%      +1.1%
 0745      法国消费者信心指数                               1月            86         86
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          1月26日当周            --      -1.5%
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        1月26日当周            --      +1.8%
                                                                               
 1400      美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同          11月         +5.5%      +4.3%
           期)                                                                 
                                经季节调整(较前月                       +0.5%      +0.7%
           )                                                                   
                              未经季节调整(较前月                        持平      -0.1%
           )                                                                   
 1500      美国消费者信心                                   1月          64.0       65.1
 2145      新西兰建筑许可                                  12月            --      -5.4%
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                          12月            --   盈余66.6
 2350      日本零售销售(较上年同期)                        12月         +0.3%      +1.3%
 1月28日-2月8日
 0800      英国Halifax房价指数(较前月)                      1月            --      +1.3%
                     三个月房价指数(较上年同期)         截至1月            --      -0.3%
       
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:  

 1月28日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       现值       预估值
 0900     意大利消费者信心指数                         1月          84.6           86.0
                                                                                       
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)                   12月        +3.3%          +3.9%
                                                                                       
          欧元区民间贷款                                              -0.7%       -0.7%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                              +3.7%          --
 1000     意大利薪资(较前月)                           12月           +0.1%          --
          意大利薪资(较上年同期)                                      +1.7%          --
 1330     美国耐久财(耐用品)订单                       12月           +4.6%       +1.8%
             扣除运输的耐久财订单                                     +1.3%       +0.7%
             扣除国防的耐久财订单                                     +1.2%       +1.2%
             扣除飞机的非国防资本财订单                               +0.2%          --
 1330     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数       12月            94.7          --
 1500     美国成屋待完成销售(较前月)                   12月          -4.3%        +0.3%
 1600     美国建筑许可(万户)                        12月修正值        90.9           --
 2145     新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度)             12月        顺差4.86     逆差1.1
                                (年度)                             逆差12.1    逆差18.8
               进口(亿新西兰元)                                        35.8        40.7
               出口(亿新西兰元)                                       40.7         40.5
                                                                             
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 杜明霞/张明钧; 审校 于春红)
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