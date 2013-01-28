港报社评:借镜南亚岛国,推广捐赠器官--星岛日报1月28日

李家4口有3人等待换心,当中最危急的妈妈,在刚过去的周末,终于等到善心人捐赠移植,及时从鬼门关口获拉回来.本港器官捐赠和移植数字迭创新高,但部分器官移植轮候名单仍然很长,尤其肾脏移植可能要等上18年. 各种器官中,港人比较乐意捐眼角膜,每年移植逾200片,患者等候2-3年可望重见光明.眼角膜是本港最早可以移植的器官,1961年已经开始接受捐赠,取用手术不需剖腹,大家较少顾忌. 世界上眼角膜最“丰收”的国家是美国,自用之外还可供出口.排第2的斯里兰卡则更受称道,这个从印度分裂出来只有2,000多万人口的岛国,有90万人登记愿意死后捐赠,人均捐赠率是美国3倍,40年来应付国内7万片移植之外,还向57国百多城市捐了7万片,本港早年眼角膜不足,也接受过斯里兰卡的捐赠. 斯里兰卡人热心捐助眼角膜,成为国民引以为傲的文化标志,原因之一是其佛教信仰,鼓励社会大众捐赠器官积德,来世投胎过好日子.当地寺庙安排集体捐赠活动,学校有连串宣传教育. 港人教育水平和善心,未必逊于斯里兰卡人,不过在700万人口中,只有11万多人登记愿意捐赠器官,比例远比斯里兰卡人低.当局推广各类器官捐赠,可以参考斯里兰卡的成功经验,除了透过学校向青少年教育之外,还加强与宗教组织合作,令不同年龄、阶层、教育程度的人,都破除忌讳,乐于捐赠,造福自己,造福众生.