台湾汇市动态: 台币早盘挫跌至四个月低位,随日圆等亚币走弱

路透台北1月28日 - 台币兑美元 周一早盘走跌至四个月低位.市场人士指出,台币随韩元 及日圆 等亚币走弱,外资仍积极买入美元,部分进口商也加入买汇行列.由于市场预期台币将持续贬值,美元卖方报价稀疏,令汇价快速挫跌.

主要经纪商台北外汇 报价台币早盘低位已贬近1角,报29.348;未受央行尾盘作价影响的元太外汇台币报价 则一度跌近2角,目前盘中低位29.350为四个月低位.台北外汇此前盘中低位为去年10月25日的29.369.