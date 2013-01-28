台湾汇市动态: 台币早盘挫跌至四个月低位,随日圆等亚币走弱

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透台北1月28日 - 台币兑美元 周一早盘走跌至四个月低位.市场人士指出,台币随韩元 及日圆 等亚币走弱,外资仍积极买入美元,部分进口商也加入买汇行列.由于市场预期台币将持续贬值,美元卖方报价稀疏,令汇价快速挫跌.
主要经纪商台北外汇 报价台币早盘低位已贬近1角,报29.348;未受央行尾盘作价影响的元太外汇台币报价 则一度跌近2角,目前盘中低位29.350为四个月低位.台北外汇此前盘中低位为去年10月25日的29.369.
交易员观察市场最新动态:
* 外资及进口商早盘仍站美元买方,卖方报价稀疏
* 日圆贬势不改,主要亚币难以反转
* 央行暂时未见出手缓贬
* 早盘29.350预计为首波压力区
交易员预测今日主要交易区间:
* 29.250-29.350
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