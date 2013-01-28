版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 10:02 BJT

台湾汇市动态: 台币早盘挫跌至四个月低位,随日圆等亚币走弱

路透台北1月28日 - 台币兑美元 周一早盘走跌至四个月低位.市场人士指出,台币随韩元 及日圆 等亚币走弱,外资仍积极买入美元,部分进口商也加入买汇行列.由于市场预期台币将持续贬值,美元卖方报价稀疏,令汇价快速挫跌.

主要经纪商台北外汇 报价台币早盘低位已贬近1角,报29.348;未受央行尾盘作价影响的元太外汇台币报价 则一度跌近2角,目前盘中低位29.350为四个月低位.台北外汇此前盘中低位为去年10月25日的29.369.

交易员观察市场最新动态:

* 外资及进口商早盘仍站美元买方,卖方报价稀疏

* 日圆贬势不改,主要亚币难以反转

* 央行暂时未见出手缓贬

* 早盘29.350预计为首波压力区

交易员预测今日主要交易区间:

* 29.250-29.350

最新相关报导链接:

* 日圆汇率: 日圆兑美元仍有进一步下跌空间--日本前经济财政大臣

* 中国金融: 央行副行长称未刻意提倡人民币国际化,汇率接近平衡水平

* 《独家新闻》新加坡银行业调查发现交易商串通操纵离岸外汇市场--消息

* 东京汇市: 欧元因欧债危机忧虑消退而受提振,日圆走低

环球汇市新闻请见 TOP/NEWSCN-FRX

环球经济新闻请见 TOP/NEWSCN-MCE(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐