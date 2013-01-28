港报社评:施政报告聚民心,"逢梁必反"违民意--文汇报1月28日

民阵昨日发起的反施政报告游行,参与人数只有约千人,根本就不成气候.事实上,施政报告发表后,本港社会出现了3大可喜现象:一是市民对施政报告虽然意见不同,但焦点都集中在经济民生范畴上,有利社会凝聚民心求取共识;二是施政报告着重规划,没有大洒金钱争取民望,但市民依然认同报告理念,反映市民务实理性;三是施政报告扭转了前一段时间过分政治化的环境.反对派对施政报告的攻击难以得到市民响应,以至于游行人数稀少. 当局在民生政策上是“成熟一项推出一项”,不少施政亮点已在施政报告前出台.而且施政报告着眼长远,不主张以派糖方式求取民望,也没有为了一时掌声而向民粹靠拢.尽管如此,市民对施政报告依然持肯定态度,既反映市民期望当局能够长远解决各项民生议题,也显示梁振英的施政理念得到市民肯定.同时,施政报告亦改变了本港泛政治化的环境,由过去过于热衷政治上的争论变成聚焦经济民生政策上的辩论,让社会讨论回归到经济民生范畴. 市民普遍理解,本港积存多年的深层次矛盾不可能一步就解决,需要给予当局时间空间落实施政.然而,反对派却没有兴趣讨论施政报告,甚至没有认真读过其内容,就对报告全盘否定.这种“逢梁必反”的路线明显与社会利益相违,不可能得到市民支持.昨日的游行惨淡收场已说明民意向背,市民都不希望本港继续陷入政争之中,反对派如果继续将施政报告政治化,只会将自身推到更加孤立的境地.