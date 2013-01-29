《交易视点》短期内资金面宽松预期仍有利于中国信用债市场--中信证券

路透北京1月29日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，央行SLO的推出是近期市场走强重要原因之一，相对宽松的资金面对信用债市场仍然相对有利。

具体看，收益率相对更高的短端信用产品仍然具有一定配置价值；AA及以下级别品种的等级间利差处于较高水平，投资价值相对占优；短期内高收益城投债市场明显调整的概率不高，交易策略以快进快出为宜。

**收益率相对高的短券仍有配置价值**

央行公开市场流动性调节工具（SLO）的推出是近期市场走强的重要原因之一，虽然SLO并非常规性工具，只是在流动性出现临时性波动时相机使用，但是这一工具的推出，显示了央行维持宽松资金面的决心，继而安抚了市场对于资金面波动的担忧，形成了较强的资金面宽松预期，这对于与资金面关联甚密的短端债券市场来说尤为重要；

从上周的资金面看，日益邻近的春节时点和逐渐出现的跨春节需求并未形成明显的压力，在央行OMO及SLO等工具的保驾护航下，春节因素引致资金面大幅波动的概率在下降。

对于短融来说，相对宽松的资金面对市场仍然相对有利，考虑到短端利率产品收益率仍然相对较低，收益率相对更高的短端信用产品仍然具有一定配置价值。

**中高评级中票再现较大行情概率不高**

由常态化逆回购维系的相对宽松的资金面可能仍将对中票市场形成一定的支撑；

但是在年初以来的收益率下行之后，中高评级中期票据的估值已经处于相对较低水平，目前3-5年AAA品种与同期限金融债利差在75-80BP，低于历史均值，而AA+与AAA之间的等级利差同样缩窄至20-30BP，即使资金面维持相对宽松状态，利差继续下行空间有限；

在当前PMI和工业增速反弹、通胀率回升、地产回暖等基本面因素的压力下，中长期利率产品收益率可能维持区间震荡，

因此对于中高评级中票来说，再度出现较大行情的概率不高，而对于AA及以下级别的品种，由于与AA+和AAA的等级间利差处于较高水平，其投资价值可能相对占优。

**短期内高收益城投债明显调整概率不高**

上周城投债市场表现相对较好，6-7年提前还本的中西部地级城投债下行至6.6-6.7%的水平，下行幅度在10BP左右；

短期来看，相对宽松的资金面预期在很大程度上降低了投资者对于杠杆+高收益投资策略所面临流动性风险的担忧，推动了市场需求的上升，而主管机关审批节奏放慢以及年初配置需求集中释放等因素也使得城投市场存在一定的供求失衡，

在上述因素作用下，短期内高收益城投债市场明显调整的概率不高，但我们同样提醒投资者关注经济基本面好转带来的压力，交易策略以快进快出为宜。

**个券点金**

上周共有70只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量868.04亿元；

短融中，我们推荐13浙能源CP001、13中建材SCP001、13酒钢CP001、13五凌CP001、13海亮CP001、13皖国贸CP001；

中票中，我们推荐13粤交通MTN1、13特变MTN1、13武国资MTN1、13辽成大MTN1；

私募票据中，我们推荐13亚泰PPN001、13陕交建PPN001；

企业债中，我们推荐13吉利债和13贵州高速债。 (完)