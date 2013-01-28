港报社评:开贷款回流渠道,离岸市场新一章--信报1月28日

前海跨境人民币贷款业务启动签约仪式今天举行,既标志人民币利率自由化试点改革走前一步,拓宽境外人民币回流渠道,也为香港强化人民币离岸中心地位带来更多金融商机. 从境外人民币回流角度看,目前在债券、证券和贷款3方面,都逐步打开了回流投资通道.换言之,对境外持有人民币的激励方式,已从货币升值、资本收益进而向企业融资推进. 如今前海跨境人民币贷款业务正式启动,由于贷款规模受到控制,初期额度相信也不会大.不过,把人民币回流机制再拓宽,能否进一步刺激海外持有需求,动向却十分值得留意.香港要把握拓宽人民币回流渠道的机会,强化离岸中心的市场地位,明显须开拓更多人民币计价金融产品,扩大人民币在港的资金池. 照发展形势看,中国央行推动利率自由化的步伐,今年显着加速.除了通过前海跨境贷款利率,可供内地贷款下限管理作参照外,启动“短期流动性调节工具”后,大大刺激了隔夜回购市场,亦有助于进一步形成短期资金利率作为基准利率的推进基础. 事实上,去年社会融资总量近16万亿元人民币,但通过非金融机构进行的直接融资规模有增无减,令利率自由化,亦即资金使用价格需要交由市场决定,以确保使用效率,其重要性愈来愈大,因而加快利率市场化势在必行. 今天前海跨境人民币贷款启动举行签约,进一步拓宽境外人民币回流机制,除了有助香港离岸市场发展外,也看到央行推动利率自由化向前走出了具历史意义的一步.